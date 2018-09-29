從陳菊手中接下菜擔 陳其邁「擔起高雄的未來」

陳菊把菜擔交給陳其邁扛起，代表陳其邁將扛起高雄的未來。（陳其邁競辦提供）

2018-09-29 23:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統府秘書長陳菊今天陪同民進黨高雄市長參選人陳其邁，一起出席農漁水利會後援會成立大會，現場湧入超過2000名支持者，展現民進黨基層鬥志，陳菊親手將象徵高雄精神的菜擔交給陳其邁，由陳其邁一肩扛起，代表他要擔起高雄的未來、帶領高雄大發展。

陳菊致詞時說，自己是農民女兒，最理解農民看天吃飯的辛勞，在高雄市長任內提撥5億農業發展基金，幫助農產品外銷，照顧農漁民朋友的生活，也透過滯洪池等措施，有效解決水患問題，讓市民有感，並且努力平衡財政，在任內還了1208億元債務。

陳菊指出，高雄在民進黨努力下，20年來積極施政讓高雄轉型，現在正是轉型最關鍵時刻，包括華邦電已投資3350億元，即將在10月動工；鐵路地下化也將通車，可串連高雄南北同步發展；橋頭科學園區即將建設，成為高雄科技產業明日之星。

陳菊呼籲包括農漁水利會在內的鄉親，集中力量支持陳其邁，展現團結氣勢，讓在高雄深耕20年以上的陳其邁高票當選，完成高雄城市轉型的最後一哩路。

陳其邁說，擔任市長後，將會擴增農業發展基金，4年內達到9億額度，協助農漁民生活，將農產品賣到高端市場；並且要透過地方創生，設立10億地方發展基金，來繁榮地方經濟。

包括公糧倉庫用地、冷鏈技術提升、推動智慧農業、農民年金制度、農業大數據中心，以及將250個長照據點倍增至500個等對農漁民有利的事情，一定會積極和農委會合作，照顧農漁民。

陳其邁強調，自己是最在地的市長，最了解高雄市民的需求、最知道高雄發展的方向，一定會在陳菊建立的基礎上，用盡全身的力氣，為高雄奉獻、為高雄打拚。