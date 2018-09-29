「讓苗栗後發先至」 蔡英文籲挺徐定禎

蔡英文總統致詞懇請苗栗鄉親支持能與中央一起合作的縣長參選人徐定禎（左一）。（記者彭健禮攝）

2018-09-29 21:39

〔記者彭健禮／苗栗報導〕蔡英文總統今天到苗栗縣參加全民運動會開幕前，到頭屋鄉雲洞宮參拜，民進黨禮讓無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎等人陪同；蔡英文致詞時強調，新竹市、桃園市及基隆市在民進黨執政後，發展突飛猛進，苗栗發展雖相對落後，但時間到了，懇請鄉親支持徐定禎，讓地方政府與中央一起合作，讓苗栗後發先至。

蔡英文說，苗栗有好山好水，是台灣西部很好的休閒好去處，雖然苗栗的產業發展，相對於其他縣市在比較後面，但苗栗擁有好的地理位置，北有新竹科技產業、南有台中機械產業的延伸；她認為，苗栗除了好山好水，應該有更好的發展機會，且能後發先至。她於2006年擔任行政院副院長時，曾多次造訪苗栗，就一直想把苗栗的產業發展起來，「現在我是總統，更有能力」。

「苗栗發展的時間到了！」蔡英文說，希望在地縣政府能與中央一起把苗栗產業做起來，讓苗栗鄉親有更多元的選擇，讓年輕人能就業。她並舉例，桃園市、新竹市、基隆市，在2014年縣市長選舉，換了新的民進黨，這幾年來都有非常好的發展，期許苗栗鄉親年底選舉，選出一個能與中央合作的好縣長，讓苗栗有好的開始。

蔡英文說，近年來，苗栗發展最好地方是頭份、竹南，而徐定禎是頭份市長，在任內讓市庫轉虧為盈，有持家的能力，且中央對於下階段的產業建設、老幼照顧都有方案，懇請鄉親支持徐定禎，與中央一起打拚。