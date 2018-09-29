特權？ 盧秀燕宣傳車停警所車位 警：非獨厚任一參選人

2018-09-29 22:51

〔記者許國楨／台中報導〕有民眾今天行經台中市警局所屬一處派出所時，赫見市長參選人盧秀燕宣傳車竟大辣辣停在警所旁停車位，引起是否強佔警察車位及耍特權質疑，警方晚間表示，基於選舉安全考量借用暫停即離駛，且停的也非警用停車位，並非獨厚任一特定候選人。

有民眾向本報投爆料，今天上午行經市警五局松安派出所時，發現警所旁的停車場竟停放了市長參選人盧秀燕及北屯區市議員參選人沈佑蓮的聯合競選宣傳車，且一次就停了三輛，為此他質疑是否因為是立委就有特權?可以公然違法然後也不會被警察開罰?還是警察怕自己區域的立委？覺得這樣的市長候選人非常離譜。

對此市警局晚間回應澄清表示，針對歷屆公職人員選舉，警察機關對於候選人看板、旗幟、宣傳車輛等均有規劃安維作為，並於拜訪各候選人時說明警方立場及相關安全維護措施提供建議，對於競選宣傳車輛擇適當安全處所停放，並有裝設監視器為宜，倘尚未覓適當處所前，基於安全考量可協調當地派出所或分局暫時提供候選人宣傳車輛停放，以防止宣傳車量遭破壞。

因此有關該案民眾所質疑，為何候選人宣傳車停放派出所停車場，係因候選人表示尚未找到合適處所，商請派出所暫時停放，且在尋得適當處所後於中午將宣傳車輛駛離。

經查目前也有多位其他政黨議員候選人的宣傳車暫停放在其他分局或派出所駐地，強調警方一向秉持「依法行政」及「行政中立」原則，不分黨派加強各候選人在選舉活動期間之安全維護，讓此次選舉順利圓滿，絕未獨厚任一候選人。