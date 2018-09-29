議員拚選舉比創意 發電腳踏車受歡迎

2018-09-29 23:56

〔記者陳文嬋／高雄報導〕議員參選人拚選舉比創意！左楠區議員張豐藤今成立「爭氣」競選總部，推出發電腳踏車等與民眾同樂，世界知名3D幻視藝術家圖龍彩繪藤蔓比喻張豐藤，凸顯高雄蛻變為森林城市，張豐藤是最重要的環保推手，民進黨市長參選人陳其邁、議長康裕成也到場助勢，力保張豐藤高雄最重要一席。

左楠區議員張豐藤長期致力推動高雄城市的環保綠能、生態保育、綠色交通及文史保存，今成立「爭氣」競選總部，除了是環保競選總部外，也是首次與本土藝術家合作的文化藝術競選總部，更是最有創意的競選總部。

民進黨高市長參選人陳其邁、議長康裕成到場助勢，雙母雞攜手張豐藤高喊「當選」，議長康裕成肯定張豐藤是議會最重要的寶貝，也是台灣唯一環保專業的議員，更是高雄最關鍵的一席。

陳其邁肯定張豐藤是「環保戰士」，他打出捷運等政績牌，強調這場選舉是相信高雄之戰，不能讓對手唱衰高雄，他喊出「陳菊好棒、其邁接棒、市政建設一棒接一棒」，場面熱鬧滾滾。

張豐藤表示，總部結合創意、環保、文化藝術，以世界知名3D幻視藝術家圖龍蘇家賢老師創作3D彩繪最受矚目，以「藤」蔓貫穿左楠區議員張豐藤的夢想，更推出空品即時監測系統、魚菜共生系統、發電腳踏車等，與民眾互動受歡迎。

張豐藤指出，3D彩繪從左營舊城一覽高雄風貌，包括高雄展覽館、輕軌捷運外，還有黑面琵鷺、山羌、白海豚等豐富生態，繪出環保生態、便利綠色交通、重視文化保存的森林城市，民眾宛如變身花仙子，開心追逐蝴蝶、樹梢讀書。