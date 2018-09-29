「我讓顏清標入獄」 許忠信「給問」重提會計法修正案

2018-09-29 20:50

〔記者邱灝唐／台南報導〕由台南新芽、台南社大、藝志、沃草等公民團體合辦的「台南市長給問嗎？」今天登場。到場的參選人都被問及「可能失分」的問題，只有無黨籍參選人許忠信得以自我行銷，並重提會計法修正案，強調鎮瀾宮董事長顏清標當年入獄都是因為他。

今天到場的參選人有民進黨籍黃偉哲、國民黨籍高思博及無黨籍蘇煥智、許忠信。大創案、婚姻平權和龍崎掩埋場都成為關注焦點，只有許忠信的問題是「投你的5個理由」，許忠信細數，他有國際經貿、智慧財產權專業，英文、日文和德語相當好，台語也很棒，女人、金錢等問題都沒有，但只有一個缺點，就是書讀太多，年輕人都不認識他。

許忠信說，前總統馬英九當初推會計法修正案，就是要幫民代除罪，但是他覺得公款私用不得除罪，所以擔任黨團總召的他拒絕簽字，若是年輕人知道是他的功勞，一定會投他；他說，當時各界壓力龐大，但他寧可辭掉立委回成大，也要堅持原則，而顏清標也因此入獄，所以他的人品經過檢驗，否則市長的裁量權那麼大，想「歪哥」（貪汙）連議會、檢調都很難監督。

相較於許忠信的軟性問題，其他3人則都面臨艱困考驗，黃偉哲重申絕對沒收賄，歡迎質疑者提出確切證據，而非剪接過的錄音帶，他未來也會向惡意指控者提告。

高思博過去的言論被視為「反同」，但他強調，不論性向為何，任何人的法律保障權益都不該受損害，只是同性結合關係不必然要用民法加以定義，可以另立專法保障。

而龍崎掩埋場的水土保持計畫在蘇煥智擔任縣長任內通過，蘇煥智今天澄清，他從頭到尾都沒有支持興建掩埋場，儘管計畫通過，但也不代表同意興建。