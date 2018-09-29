柯P扯上「花名冊」 柯媽讚很放心、砲口朝向周玉蔻

台北市長柯文哲婦女後援會舉行成立大會，柯家都到場支持。（記者黃建豪攝）

2018-09-29 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近來捲入中國「花名冊」風波，但似乎沒有受到影響，他的婦女後援會也在今（29日）晚舉行成立大會，柯文哲全家人都到場支持。對於名嘴楊憲宏爆料兒子柯文哲赴中國有「花名冊」，柯媽何瑞英受訪回應，對兒子和媳婦非常放心，但也把矛頭指向名嘴周玉蔻，嗆要罵就隨便她罵，「讓她罵到她倒下去為止」。

柯文哲婦女後援會今晚舉辦成立大會，活動下午5時半登場後，柯文哲的雙親柯承發、何瑞英、太太陳佩琪與柯妹柯美蘭也一同到場支持。據《三立新聞網》報導，原本工作人員稱柯文哲夫妻倆會一同進場，但活動時間到之後，卻只看到柯文哲一人獨自現身，陳佩琪反而從後門入場，對於為何夫妻兩人沒有一同入場，工作人員則回應，「是臨時變動」。

針對柯文哲被楊憲宏爆料有「花名冊」一事，何瑞英則幫兒子喊冤「黑白罵」，還把矛頭指向周玉蔻，稱大家都對她莫可奈何「因為她馬英九罵、連戰也罵，哪一個她不罵？所以大家怕她」。何瑞英強調，自己也不敢罵周玉蔻，要罵就隨便她罵，「讓她罵到她倒下去為止」。

何瑞英也幫柯文哲澄清花名冊事件，直言「我兒子是最有品的，他小時候我養到大，我怎麼會不知道」，還強調她對柯文哲與陳佩琪非常放心，不滿兒子好好的家庭卻有人想破壞，「笑死人」。