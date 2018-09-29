賴清德：蔡政府領導方向正確 別再唱衰台灣！

行政院長賴清德今天在百工百業造勢活動上呼籲大家別再唱衰台灣。（圖擷取自鄭朝方臉書）

2018-09-29 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕由民進黨舉辦的百工百業造勢活動在今天（29日）到新竹縣登場，並力挺由黨提名的縣長候選人鄭朝方。活動中行政院長賴清德指出蔡政府的努力其實是有成果的，今年的失業率是近17年來最低的一年，而且台股股市維持上萬點的時間也是歷史最長，賴呼籲大家「別再唱衰台灣」！

新竹縣長候選人鄭朝方在臉書上PO出活動的直播，今天賴清德在百工百業造勢活動致詞表示，民進黨做出的改革都是為了台灣的下一代著想，過去幾十年來多少有志之士走上街頭抗爭要進行年金改革、平反228事件、白色恐怖等，蔡英文認任總統後一一做到，給了一個交代，台灣民眾團結起來挺改革才會讓台灣越來越好。

賴也指出民進黨也是懂得拼經濟的政黨，蔡英文看出上任前台灣經濟陷入停滯，之後她要求政院推動相關政策，提出新經濟3大策略、「5加2產業創新」以及鼓勵年輕人多從事新創，幫助台灣產業創新轉型能夠更加成功。從去年2017年下半年與今年上半年的數據就可以看出，經濟成長連續4季都超過3%，失業率在今年下降到3.66%，也造就近17年來的最低，股市上萬點維持時間也是破歷來最久，可見蔡英文的領導方向正確，賴清德因此呼籲「我們不要唱衰台灣」，應當團結。