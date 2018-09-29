自豪認真市政！柯P：很多在選連任的市長 都沒什麼在上班

台北市長柯文哲婦女後援會舉行成立大會，柯家從柯爸柯承發、柯媽何瑞英、太太陳佩琪、柯妹柯美蘭都到場支持。（記者黃建豪攝）

2018-09-29 19:46

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲女性後援會今天舉行成立大會，柯文哲致詞時說，相信台灣現在很多在選連任的市長，大概都沒有什麼在上班，但他現在還是星期一到星期五每天早上7點半準時去上班。他也說，政治沒有那麼困難，就是做好3件事「對的事情做、不對的事情不要做、認真做」，就這麼簡單！

柯文哲女性後援會這屆找來東京語文學院副校長、台日經貿文化交流協會理事謝明珠擔任總會長，副會長則由上屆就支持柯P的兒童權益促進會理事長王薇君擔任，活動下午5點登場後，柯爸柯承發、柯媽何瑞英、太太陳佩琪、柯妹柯美蘭都到場支持。

藍綠陣營最近都大陣仗動員，更找來黨主席替各自的台北市長參選人站台，使得柯文哲被形容為「孤軍奮戰」。謝明珠今天特別說，柯文哲絕對不是孤軍奮戰。

柯文哲下午5點半到場後，致詞時從擔任市長心得、還債520億元、停車收費、車禍案件傷亡下降、北門重造、招商成績到世大運的政績講了一輪。

柯文哲說，「當台北市長還是一個意外，以前以為會在台大醫院退休，不管怎麼樣，他的人生哲學就是認真過每一天，不管做什麼事都全力以赴。相信台灣現在很多在選連任的市長，大概都沒有什麼在上班，但我現在還是每天早上7點半準時去上班。」

柯文哲也說，政治沒有那麼困難，就是對的事情做、不對的事情不要做，認真做，就這麼簡單，「不要幻想單一事件可以改變全局，政治就是吃苦耐勞」。