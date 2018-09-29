軍公教警消不是政府的衛生紙 陳學聖：當選一定還公道

陳學聖（左）參加「桃園市警英關懷協會成立大會」。（記者李容萍攝）

2018-09-29 21:52

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人陳學聖今天出席「桃園市警英關懷協會成立大會」與「第一屆第一次理監事會暨退警消重陽節聯誼活動」，他說，軍公教警消不是衛生紙，不能被政府用完就丟，未來選上後，發誓要找回退休人員的尊嚴。

陳學聖說，警消同仁為國家的治安、為人民的生命財產奉獻一生，最後卻被以轉型正義之名汙名化，軍公教警消不是政府的衛生紙，怎麼可以用就丟了？他並痛批，桃園短短4年之間，走了12位消防弟兄，這樣的犧牲，這樣的努力，退休後卻得不到尊嚴，未來只要國民黨重返執政，一定會還大家一個公道，爭取大家應有的的權益。

活動包括前消防署長陳弘毅、中華民國消防退休人員協會會長唐雲明等退休警消人員均到場。

陳學聖稍早也到復興公園參加桃園市青溪婦女協會與市議員葉明月協辦的「桃園客家文化節─好客傳藝動起來」活動，他入境隨俗，以客家話自我介紹，還幽默地說自己是「客家女婿」，常常被提醒發音要準確，以免誤會說成「客家色狼」，逗樂全場客家鄉親。

陳學聖說，客家文化發揚從新北市長朱立倫擔任桃園縣長就開始受到重視，當時他正好擔任文化局長，所以結識很多客家鄉親，如果當選市長，不僅要發揚客家文化，還要將客家文化推廣到國際，讓全世界感受到客家人的精神。