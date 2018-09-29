楊麗環成立婦女後援會 85歲母親現身力挺

桃園市長參選人楊麗環（右）成立婦女後援會，母親楊李雲（左）到場相挺。（記者李容萍攝）

2018-09-29 18:53

〔記者李容萍／桃園報導〕無黨籍桃園市長參選人楊麗環是唯一女性市長參選人，近來頻頻祭出婦幼政見，今天偕高齡85歲母親楊李雲再打婦女牌，在中壢區龍安里活動中心成立婦女後援會，她分別授旗給企業社團、農村、青年、原住民、客家、新住民等婦女後援會代表，一同合唱《感恩的心》，希望婦女姊妹大力宣傳拉票，助她贏得最後勝選。

楊麗環婦女後援會成立大會邀請與會姊妹齊跳夯曲《海草舞〉揭開序幕，楊麗環也接著闡述婦幼福利政見，包含成立專責婦女事務局、新住民婦女綜合服務科、0到7歲每月3000元專款補助幼托照顧，以及每胎5萬元的育兒津貼等等。

楊麗環依序授旗給10個婦女後援會長，分別為關懷婦幼公益後援會長宋海齡、新住民婦女後援會長唐雅芳、楊氏宗親婦女後援會長楊馮媛、女企業家後援會長陳俐臻、社團菁英女性後援會長林明錡、客家婦女後援會長葉春蘭、農業婦女後援會長鄧淑引、女青年後援會長王永秀、政壇女力後援會長袁慧心、原住民婦女後援會長吳秀珍，10人在台上揮舞戰旗，高喊楊麗環當選！

楊麗環除了感謝婦女姊妹身兼多職為家庭、社會付出，成為社會最安定溫柔的力量，她並擁著母親楊李雲，眼眶泛紅地說，身為桃園的女兒，不只要為婦女撐出半邊天，還要創造桃園更美好的明天。

事實上，楊李雲小時家裡很窮困，父親為了治眼疾，用200元把她「賣」給附近的李家當童養媳，19歲那年和大她一歲的先生被「送作堆」，兩人育有6個兒女，豈料，先生身體不好，很年輕就過世，當年一群兒女都很小，不識字的楊李雲，堅持不把小孩送人，靠著賣菜、打零工，把6個小孩拉拔長大。

楊麗環是楊李雲的第三個女兒，從小就很會讀書，從法國留學回台，投入地方選舉，從參選最基層里長到立委，成了家人的驕傲，在每次選舉，楊李雲總是樂得拿著楊麗環的選舉文宣助選，母女情深，令人動容。