反擊抹黑！ 蘇貞昌出示傳家寶：阿公資助抗日軍餉

民進黨新北市長參選人蘇貞昌出示阿公蘇雲英當年的摺扇，上面題字寫著蘇雲英在台灣被日本統治十年後，對於六三法案尚未廢除、民權莫展的感嘆。（記者葉冠妤翻攝）

2018-09-29 17:44

〔記者葉冠妤／新北報導〕針對名嘴及網路誣指蘇貞昌的祖父助日軍誘捕抗日人物林少貓，民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨出示傳家寶，包括一八九五年大清割讓台灣時，蘇的阿公蘇雲英資助抗日軍餉的台灣民主國安全公司股份票，以及蘇雲英親筆題字感慨日治時期民權不彰的摺扇。蘇貞昌怒斥惡質選舉文化，對手抹黑，強調從阿公、爸爸到他都勇於對抗威權，是一脈相承。

百年傳家寶 證明先人勇於對抗威權

蘇貞昌昨出示《屏東縣鄉賢傳略》，指出內容根本沒提及他的阿公蘇雲英和伯公蘇雲梯提供日方情報，反而讚譽伯公「前清廩生，為人磊落，慷慨赴俠義，豁達有大志。」

蘇貞昌並首度曝光家族珍藏百年的傳家寶，其中一件是毛筆字跡斑駁、泛黃的票券，上面寫著「台灣民主國股份票」，日期顯示為光緒廿一年（西元一八九五年）。蘇表示，這是當年台灣民主國集資為軍餉所需的股份票，具公債性質，史料、歷史課本皆有記載，他的阿公當年慨捐「伍大員」，等於是台灣早期的抗日政治獻金。

另一個傳家物件是有些微破損的摺扇，扇面題有「自治高名滿十年，民權莫展尚仍然，六三法案何時廢，內地延長豈未研」詩句，對日治時代的時政有所抒發。其中一句「民權莫展」，顯示書者對民權的憧憬，蘇貞昌說，這是阿公親筆所寫，「為這塊土地跟人民，所講的怨嘆。」

蘇貞昌感性地說，蘇家和所有台灣人一樣，誠實、認真、盡本分也很低調，從不賣弄，也不誇耀，當年是清國對不起台灣，台灣人民奮勇抗日，何其勇敢，即使抗日失敗而百般無奈，他的阿公身為前清的文秀才，仍在為人民爭取權益，盼台灣人民權得以伸張，並盼廢除日治時代的六三法案，「所做一切班班可考，是被祖國（指大清）遺棄的遺民冒生死所做的努力。」

講到激動處，蘇貞昌痛斥「現在，孫子（指他自己）要選新北市長，阿公竟然被抹黑，當年為了抗日而捐軍餉、為了民權（伸張）的阿公，竟被講成漢奸，他們有甚麼資格講我們，他們講得對嗎？」

批藍營又搞抹黑 籲用選票制止歪風

蘇貞昌回憶說，國民黨籍的前屏東縣長伍澤元在一九九三年就曾惡意抹黑他，導致他競選屏東縣長連任失利，他提告才贏回清白，但伍澤元卻拖到一九九六年才登報道歉，沒想到廿多年後，國民黨集團故技重施，「這次竟然抹黑我阿公！」

蘇貞昌強調，不只是他阿公蘇雲英個人，當年多少的抗日台灣人，而這些台灣人的子孫，血液裡至今仍流有這種ＤＮＡ，像他的父親蘇啟東，寧可畢生當一名基層公務員，也不願為了升官而去加入國民黨，他自己則是站上軍事法庭，為美麗島事件被告辯護，這就是家族一脈相承，擁有對抗威權、追求民主的血液與骨氣，豈容遺棄人民、站在威權那一邊的人，利用媒體造謠抹黑、扭曲歷史？「他們汙衊的不只是我阿公，是那一整個世代的台灣人和他們的子孫。」

蘇表示，選舉應討論政見，展現候選人個人可受公評之處，不評論候選人個人，卻議論人家的爸爸、阿公甚至伯公，這就是惡質的選舉文化，這次不該等到法院判刑、三年後再登報道歉，現在就「用選票制止歪風」。

相關影音