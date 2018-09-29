砲轟市政拖拖拉拉！蘇貞昌：換我來做 新北一定好

蘇貞昌（左）獲百歲人瑞致贈蔥和果凍，祝福高票當選。（記者翁聿煌攝）

2018-09-29 18:22

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天上午接連成立土城區、樹林區競選總部，蘇貞昌批評，8年來市政府不僅拖拖拉拉、更不用心，讓土城及樹林的市政建設延宕，以致新北市雖然升格、市民卻降格的現象，蘇貞昌掛保證，新北市長換他來做，「市政絕不延宕、新北一定好。」

蘇貞昌看到成立大會滿滿人潮很感動，當中還有從海外到場聲援的選舉海外台商觀選團，以及101歲的楊爺爺上台致贈蔥和果凍，祝福他高票當選。

蘇貞昌說，他在縣長任內替土城解決淹水問題、開闢道路、遷移大漢溪旁的垃圾，在他擔任行政院長期間，為了地方的發展，早已裁示將土城看守所遷移至土城彈藥庫位置，但十幾年過去了，在國民黨執政下的新北市府卻遲遲未完成都市計畫審議作業，導致「土城看守所遷移案」延宕，他呼籲，「13年該翻轉了，再不翻，就要燒焦了！」

蘇貞昌在樹林也提到，樹林的交通建設拖太久，連市長朱立倫28日都為交通延宕公開道歉，而近日好不容易在立委吳秉叡、吳琪銘及蘇巧慧的努力才爭取捷運預算通過，蘇貞昌喊話，「我一定讓捷運快速實現，樹林馬上有競爭力！」

蘇貞昌也感嘆，對手陣營頻用假新聞抹黑，就連他的阿公都被抹黑成漢奸，他現場秀出「傳家寶：摺扇及股份票」等證據澄清，他的阿公不僅不是漢奸，還出錢資助抗日，是真心為台灣而努力的台灣人。

蘇貞昌說，過去選屏東縣長時，他因為被抹黑而落選，儘管對手3年後登報道歉，一切都來不及了，蘇貞昌呼籲選民，這次新北市長選舉一定要用選票阻止惡質的選舉手段，台灣才能健康向前走。