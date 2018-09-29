批評台灣醫療 柯文哲：都以獲利為目標

2018-09-29 17:49

〔記者楊心慧／台北報導〕國際扶輪3481地區邀請柯文哲演講，談柯從當醫生時期講到後來當市長的點點滴滴，但柯批評台灣醫療體系，以獲利為目標，直到現在仍是如此，而政治最大的問題則是大家都知道對錯，但沒人做對的事。

國際扶輪3481地區邀請柯文哲演講，主題為「『醫』人文」，柯在演講中侃侃而談，他坦言：「常有人問他當醫生和市長哪個壓力大？坦白講醫生壓力較大，只要一出錯，病人就死給你看！」

柯文哲說，他常被問是否未來會選總統，但他內心真正的答案是想回：「你知不知道你明天會不會中風死掉？就是想太多了！」柯文哲感嘆，過去醫生當久了，每天看人被抬進醫院、又抬出去，所以說活在世上應認真過每一天，若沒辦法快樂過一天，至少要裝快樂的過活。

柯文哲表示，過去在台大當醫生時，成立擁有高度E化的、引入現代的管理技術的「超級病房」，但後來他發現，住這病房的人比住一般內科病房的人少了好幾萬元，因為「超級病房」只有主治醫師、專科醫師，並無住院醫師，有經驗的醫生能直接判斷，痰抽一管做細菌培養，抗生素就能開始打，但住院醫生要先抽血、照X光、電腦斷層，還沒打抗生素就已經要8千元。

柯文哲說，但該病房後來未獲迴響，因為是低獲利單位，最後被撤掉併入內科。他批評，現在的醫療系統不是以最有效率的狀態存在，是以獲利最高的狀態存在，「台灣的醫療很有趣，醫術越好的越賺不到錢，用簡單的方法把你治好賺不到錢，就要讓你洗腎、用呼吸器，最好住加護病房幾天」。

柯文哲說，其實這也反映台灣的問題，大家都知道什麼是對的和錯的，政治最大的問題則是大家都知道對錯，但沒人做對的事。

柯文哲也談到過去建立器官捐贈登錄制度，柯說，他曾以為能夠因為建立器官捐贈的制度拿到醫療貢獻獎，沒想到後來卻被彈劾（指台大醫院失誤移植愛滋病患器官案），在走投無路之下才會來當市長，但他認為，台灣政治應該要有能夠接受失敗的文化。