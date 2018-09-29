突破同溫層！同婚團體走進市場 掃街拉票拚公投

挺同團體走入市場與第一線選民互動。（婚姻平權大平台提供）

2018-09-29 17:43

〔記者彭琬馨／台北報導〕距離年底選戰只剩不到60天，不只候選人要衝刺，同時登場的公投案也正鑼密鼓的展開拉票行動！為了讓更多人了解挺同團體訴求，「婚姻平權大平台」自上週末開始，展開首場仿選戰模式的發面紙行動，透過志工深入市場與民眾直接互動，盼能「突破同溫層」，讓更多選民了解同婚議題的主要訴求。

擔任志工的佳玲受訪時說，社會有太多不同聲音，希望中間選民不要只聽見反同方的訴求，容易被風向帶著走，進入市場、接觸選民，可以「直接向選民闢謠」；志工皿皿則認為，掃街方式能接觸到更多非同溫層的民眾，雖然第一時間不一定能說服他們，但至少能讓民眾對議題有初步認識。

在發送文宣小物的過程中，皿皿發現，雖然有許多人已有既定立場，也有反對民眾直接當面表明不支持同志團體，但她認為宣傳效果「比預期中好」，並沒有如原先想像發生非理性的互動。

志工佳玲說，市場不太有人停留，因此較難深入對話，但盼能透過發面紙接觸更多人，讓議題擴散出去。

掃街活動自上週開始，未來預計每周週劃2至3場行動，以市場為主要目標，10月團隊將全台正式一起上街。婚姻平權大平台盼能透過發送面紙文宣小物，讓資訊更貼近一般民眾，並將小物資訊帶回家、與家人分享。