林萬億：0到2歲幼童家外送托比率 盼4年內提高到2成

2018-09-29 17:21

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院推動托育政策新制，但0到2歲家外托育比例僅9.3%，比例太低引發外界關注，行政院政務委員林萬億今天表示，過去0到2歲送去保母和托育中心的比率不到10%，政府希望透過公共化、準公共化政策，在4年內讓家外送托比率倍數成長達到20％，逐漸接近世界各國的水準。

林萬億並強調，公共化托育政策，政府正繼續加速推動中，不因準公共化而延宕公共化的進程，至於9月底托育準公共化政策2個月的緩衝期屆滿後，政府會再全盤檢討，看看哪些地方需要改善，哪些地方需要與家長、保母或私托中心說明，政府會努力做好溝通。

林萬億表示，外界誤解台灣0到2歲的家外送托比率低，但世界各國都如此，0到2歲幼兒很多都是家庭自己照顧，哪怕是公共化程度高的法國也沒有將0到2歲的幼兒送到家外給他人照顧，通常送家外托育的比率約3成到4成。

他指出，台灣在未推動幼兒照顧政策前，0到2歲家外送托的比率不到1成，多數是以家長照顧為主，這次希望透過公共化、準公共化托育政策，讓家外送托的比率可以倍數成長達到20%，逐漸接近世界各國的水準，這也能提升婦女勞動參與比率。

行政院7月26日宣布準公共化托育政策，綜所稅率20%以下的家庭，只要將孩子交給和政府簽約的保母或私托照顧，每個寶寶每月托育補助6000元。

林萬億表示，政府透過每個月6000元的補助，減輕父母負擔，如果真的都沒有辦法抽到公托、準公共化托育，又想要自己照顧0到2歲幼兒的父母，這次政府也讓在家照顧0到2歲幼兒的家長都可以得到每個月2500元、1年3萬元的育兒津貼。

他說，這部分過去條件限制很嚴苛，這次政府放寬條件，所有的孩子可以送去公托或私托，也可以留在家裡，如果選擇在家照顧幼兒，政府也可以減輕家長育兒負擔。

林萬億說，政府透過準公共化、公共化、育兒津貼，3個作法同時並進，照顧0到2歲幼兒，減輕家長負擔。

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