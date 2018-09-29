柯P自詡還債市長 錕P酸：若當選邀柯當財政局長

2018-09-29 16:08

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲執政3年多來，多次提及為台北市還債520億元，卻遭各界批評，耿耿於懷的柯文哲今早嗆聲「要是看不順眼，你也可以去還錢啊！」對此，對手、無黨籍台北市長參選人李錫錕認為，台北市要的是幫市民賺錢的市長，若柯這麼會還錢，「等我當選後再邀請柯文哲當我的財政局長」，為北市財政把關，酸味十足。

李錫錕說，柯文哲老愛拿幫北市還債當政績宣揚，卻不告訴市民重大公共建設計畫執行率低落，大巨蛋、北藝等建設已成為爛尾樓，同時台北市缺乏開源能力，自籌經費逐年下降，台北市缺乏新的經濟動能，長此以往，經濟發展將成一灘死水。

柯文哲曾以「台北市已是個成熟都市，沒有多少土地可以再做BOT招商」，李錫錕直指，這顯示柯文哲對北市的發展缺乏想像力，大興土木、建大型公共工程不是創造經濟動能的唯一方式；他說，現在，北市的發展需要創意的想法、現有資源，以及城市優勢的整合、重新規劃與再利用。

李錫錕說，最近他走訪市場與夜市等場所，商家或小販10個有9個都搖頭說「生意難做，日子歹過」，讓他深深體會，「台北現在最大的問題就是『新台幣』的問題」，因此，他提出夜間經濟、大巨蛋改造為溫室花園等政策，就是希望創造消費與觀光收入，擴增GDP產值，重現台北市榮景。

李錫錕強調，北市不要一個只會還錢的台北市長，而是會活絡經濟、讓人民賺錢的市長，如柯文哲的專長在於還錢，那「我當選後再邀請柯文哲當我的財政局長，為台北市的財政把關」。