中市勞資趣味運動會 林佳龍：任內每年辦

2018-09-29 15:04

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府勞工局今（25）日在中區光復國小舉辦勞資趣味運動會，共有51支總工會及工會團體、近2000名勞工報名。市長林佳龍表示，他任內每年都會舉辦運動會，鼓勵勞工朋友多參加休閒活動，並凝聚工會團體間的向心力。

勞工局今日於光復國小運動場舉辦勞資趣味運動會，市長林佳龍、勞工局長黃荷婷均到場和運動隊伍同樂、合影，花博吉祥物虎爸也到場一起跳舞暖身，並邀請勞工朋友於花博期間帶著家人到豐原、后里、外埔參與花博盛事。

林佳龍表示，勞工是經濟成長最重要的貢獻者，市府重視勞工權益，不僅有勞工服務專線，也有五大工會合作，共同為職場安全、勞工健康努力．他更承諾，在任內的每一年都要舉辦勞資運動會，鼓勵勞工朋友多參加休閒活動，並凝聚工會團體間的向心力。

林市長強調，台中市近3年招商投資9000億，大幅創造工作機會，失業率為全國最低僅3.6%，台中也是六都中薪資成長最快的城市．更有許多福利包括托育一條龍、敬老愛心卡、包租代管等政策，提升市民的生活品質，打造台中為名符其實的宜居城市。

黃荷婷表示，人力資源是企業最重要的資產，有健康的體魄，才能創造職場良好的績效，勞工局除辦理相關休閒活動，提供勞工朋友利用假日帶著家人一起同樂外，平常也透過福利委員會辦理多元福利，並率各縣市之先，提供0800-666-160「員工無憂專線」，傾聽勞工的壓力及困擾。

除舉辦趣味競賽外，為加強宣導職場工作安全，以減少職業災害，活動現場設有職業安全宣導區，透過親身體驗與靜態展示，讓參與民眾了解、重視職場安全。