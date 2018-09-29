「民主戰艦」朱高正 請託鄉親支持家在雲林的張麗善

2018-09-29 15:19

〔記者詹士弘／雲林報導〕有「民主戰艦」稱號的前立法委員朱高正今天來到雲林縣二崙鄉與鄉親朋友一同品茗論政，對民進黨從中央到地方全面執政卻造成全民皆怒的各種亂象開砲，並呼籲鄉親縣長選舉要支持家在雲林的候選人張麗善。

朱高正說，台灣民眾給過民進黨兩次中央執政的機會，一次陳水扁、一次蔡英文，結果兩次執政都是災難。民進黨傷害台灣最深的就是搞台獨與搞內鬥，因為這兩件事情只會讓台灣越來越糟，國際競爭力流失，人才拚命逃出台灣，所以台灣人應該認清民進黨就是一群只會鬥爭、不會治國的選舉動物，千萬不要再被騙。

朱高正也說，這次雲林縣長的選舉，大家不要再選一位每個週休假期都要回台北的縣長，因為假日正是需要下鄉傾聽民意的時間，所以這次選民應該要投給始終待在雲林打拚，家也在雲林的候選人張麗善。

雲林縣長參選人張麗善則說，她出馬參選雲林縣長，就是對民進黨從中央到地方完全執政後還在搞鬥爭看不下去，不拚民生經濟，讓台灣、讓家鄉雲林民眾的生活沒有變得更好，反而更糟。民進黨中央執政挑撥勞工與軍公教警消對立，甚至想把不公義的年金改革範圍擴及老農年金，她在立法院的立場就是堅決反對。

張麗善強調，民進黨在雲林執政14年，雲林經濟發展每況愈下，垃圾與農業產銷失衡問題嚴重，天下與遠見雜誌做的城市排行，雲林在各項指標上都敬陪末座，尤其是城市競爭力跟縣長滿意度更是吊車尾。這次出來參選，就是希望幫雲林找出路、幫青年找頭路、幫企業找機會、幫老年人找依靠以及幫弱勢找尊嚴，希望帶領雲林能走出民進黨執政下民眾與階級相互鬥爭仇視的狀況，要讓雲林乃至整個台灣未來都能共榮共好。

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