時代力量新北議員參選人唐聖捷 林口競總今成立

2018-09-29 15:02

〔記者葉冠妤／新北報導〕時代力量新北市議員候選人唐聖捷今天成立林口競選總部，時代力量執行黨主席黃國昌、決策委員曾威凱、秘書長陳惠敏、台灣公民媒體文化協會創辦人馮賢賢都現身助講，民視董事長郭倍宏也派代表致意。黃國昌表示，唐聖捷是林口在地人，應把第二選區（新莊、五股、泰山、林口）新增的一席議員留在林口，為林口年輕世代發聲。

唐聖捷表示，自己長住林口，看到地方快速成長及改變，新北市府卻沒有相對重視及實質作為，特別是重劃區人口大量湧入，教育資源卻遠跟不上變化，所以他主張增設國中小及親子圖書館。

此外，唐聖捷也提到，林口重劃區將原本許多灌溉用的水塘填平，周遭農地水路斷絕，無法耕種，上頭卻蓋出許多工廠，市府不檢討用地規劃，也不管理違法工廠，他若當選，會將堅持改革的本土價值帶入新北市議會，絕不會放任市府擺爛，要為林口打造更友善的生活環境。

黃國昌說，民意代表沒有行政資源，要推動改革只能靠質詢，新北議會平均質詢率不到一半，讓人無法理解，他以最近林口南勢里廢氣問題為例，批有公權力的政府不處理，林口人選出來的議員則放任政府不作為，因此新泰五林這屆多出的議員席次應留在林口，給像唐聖捷這樣的在地年輕人一個機會。