盧秀燕烏日競選總部成立

2018-09-29 15:01

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨市長參選人盧秀燕烏日競選總部成立，除了總幹事顏寬恒及烏日地區的市議員吳瓊華一同出席外，盧秀燕還帶著高顏值的立委蔣萬安到場，蔣萬安請在場的民眾支持盧秀燕及吳瓊華，為表達誠意，蔣萬安則是操著不輪轉的台語請託，聽的在場婆婆媽媽心花怒放。

盧秀燕今天的行程滿檔，立委蔣萬安整個上午陪同盧秀燕跑行程，接近中午時，蔣萬安也陪著盧秀燕到烏日的湖日休閒廣場，參加盧秀燕的烏日競選總部的成立大會。

蔣萬安表示，此次的選舉，不是為了盧秀燕、國民黨，是為民眾自己要為自己的未來及權益著想，要為自己的口袋及孩子下一代的幸福著想。

盧秀燕表示，她是烏日媳婦，等於是烏日的女兒，希望大家選出一個烏日人來擔任市長。

她並強調，她當選後，肉品市場沒有經過烏日人同意，不會建在烏日，而且會在烏日興建會展中心。

此外，盧秀燕強調，她參選是為了拼經濟，為了不讓市民繳太多的地價稅、不要讓年輕人負擔老人健保補助，因此當選後，恢復老人健保補助，地價稅則調降，要減輕民眾的負擔。

盧秀燕再次重申，台中市的花博有個展區，一張門票就要350元，整個家族要去看，負擔不謂不沈重，她上任之後，台中市民憑身份證可多次免費參觀，她強調，這次選舉，不是為國民黨、盧秀燕，而是為了民眾的權益。