基進黨北高雄聯合服務處今啟動 力拚5席議員全壘打

2018-09-29 14:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕基進黨北高雄聯合服務處今舉辦開幕茶會，大批支持者到場相挺，台灣南社前任、現任社長都到場站台，對於新世代在資源拮据情況下，仍願選擇走困難的路感到佩服、也有不捨，呼籲鄉親讓有理想、堅持本土的青年進入高市議會。

基進黨今年提名5人參選高市議員，分別是三民區陳柏惟、左營楠梓區李欣翰、鼓山旗津鹽埕的洪正、鳳山區李雨蓁、前鎮小港區陳信諭；今天成立的北高雄聯合服務處，即是陳柏惟、李欣翰、洪正等3人的選務基地，5人更同場高喊5席全上。

開幕茶會現場超過百位支持者到場加油打氣，包含本土社團台灣南社、台灣獨立建國聯盟等團體都現身力挺，氣氛熱絡。

台灣南社社長翁銘章表示，看到這群年輕人在資源如此拮据情況下，還願選擇走一條困難的路，不向現實妥協或靠攏，感到非常佩服、也有所不捨。

他指出，台灣南社長期主張不只要讓本土的民進黨執政，繼續堅守台灣本土價值、不向中國靠攏立場，也要護持讓更堅定且有理想性的青年獨派政黨入政，朝新共和下一哩路邁進。

台灣南社前社長韓明榮醫師則提及，他一路看著基進青年成長、茁壯，在太陽花還沒爆發前，南社與基進黨就已一起走上街頭反對親中服貿，並喊出自己國家自己救、青年奪權爭未來口號；他勉勵基進黨一路走來雖還未能成功入政，但不要緊，捲土重來、繼續接下前輩棒子，傳承未竟之夢。

洪正發言表示，感謝所有到場相挺的前輩和支持者，如果沒有大家，就不會有今天的基進。

李欣翰說，過去他是一顆小小螺絲釘，相信只要做好自己份內的事，社會就會自然變好，後來發現站在體制高牆外吶喊，能改變的實在非常有限。

陳柏惟強調，這次基進入政不只是衝破眼前、可觸卻不可及的那堵高牆門檻，更重要的是台灣政治須有一支從基層紮根起的獨派政黨，成為本土勢力全面執政後，繼續往前進的第二隻腳。

基進黨主席陳奕齊呼籲鄉親，給基進一根夠長的棍子，基進就足以撐起台灣的空間，這場選戰不只是為打破現實不公平的選舉制度，也是為這座城市有更加可親的未來而戰，為朝台灣走向一個新而獨立的國家社會而戰。