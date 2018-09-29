陳菊與陳其邁參拜左營廟宇 這個動作頗有傳承意味

2018-09-29 14:15

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統府秘書長陳菊今與民進黨高雄市長參選人陳其邁，接連前往高市左營元帝廟、新莊仔天公廟參拜；陳菊表示每次選舉一定會被抹黑、糟蹋，但也相信天公會疼惜打拚的人，也祈求天公保佑陳其邁一棒接一棒，讓在地20年優秀子弟能為高雄做更多。

陳菊在天公廟致詞到一半時，突然把手中紙條傳遞給陳其邁，並小聲告訴他「這個給你（台語）」，陳其邁則認真看著紙條內容，一個小動作讓旁人感覺頗有傳承意味。

高雄左營區因為有眷村，過往多被歸屬藍營票倉，陳菊團隊12年任內仍大力建設，包括土地重劃與打通區內許多道路，使得左營成為目前高雄最繁華的地區之一，巨蛋、高鐵等商圈都在左營。

陳菊今上午偕同陳其邁，以及民進黨左楠區立委劉世芳、現任市議員李柏毅與張豐藤、市議員參選人黃文志與李雅慧，共同參拜左營元帝廟、新莊仔天公廟。

陳菊說，每次選舉一定會被抹黑、糟蹋，她知道天公最公道，天公也最疼惜打拚的人，過去12年高市府團隊打拚，相信天公看得見，也祈求天公讓民進黨栽培20年的陳其邁能夠接班，繼續為高雄打拚、帶領高雄發展與提升。

陳菊數度提到鐵路地下化，強調她任內讓鐵路下地，但後續還有廊道建設要努力，希望陳其邁要做更多，為高雄打造出優質的生活空間。