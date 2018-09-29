聯大總辯論第四天 再有3友邦挺台

聖露西亞總理查士納（Allen Michael Chastanet）在發言中感謝台灣貸款援助聖國災後重建道路和機場，並說每個國家在全球環境都有可發揮的作用，聯合國若要為全人類創造公平正義的世界，就必須勇於挑戰歧視和排斥。（法新社）

2018-09-29 13:55

〔記者彭琬馨／台北報導〕第73屆聯合國大會總辯論今進入第四天議程，發言的友邦索羅門群島、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯皆在大會中替台灣發聲。其中索羅門群島總理何瑞朗（Rick Nelson Houenipwela）在發言中大幅提及台灣，他表示，聯合國原則強調「不遺漏任何人」，卻持續將台灣2300萬人民拒於門外，與聯合國自身原則相矛盾。

聖露西亞總理查士納（Allen Michael Chastanet）則在發言中感謝台灣貸款援助聖國災後重建道路和機場，並說每個國家在全球環境都有可發揮的作用，聯合國若要為全人類創造公平正義的世界，就必須勇於挑戰歧視和排斥。

查士納強調，聯合國不能以一個在過去意識形態、政策、機構下建立的框架運作，因為局勢早已改變，聯合國必須願意面對挑戰與改變；查士納表示，台灣期盼以觀察員身分參與WHO、ICAO及UNFCCC等重要國際機構，「我們呼籲終結對如此正當期望施加的限制，這對他們和我們來說同等重要」。

聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯（Timothy Sylvester Harris）在發言中以「親愛的朋友」稱呼台灣，強調聖克里斯多福政府將聯合國視為為人民存在的組織，因此應該納入台灣，他認為，台灣在科技、農業、健康與再生能源中的成就，將持續在國際社會中扮演重要腳色。

截至目前為止，聯合國大會已有14個台灣友邦發言，其中替台灣發言的11國元首或領袖分別為巴拉圭、馬紹爾群島、史瓦帝尼、吉里巴斯、諾魯、帛琉、吐瓦魯、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞及索羅門群島。瓜地馬拉、宏都拉斯與海地則未在發言中提及台灣。