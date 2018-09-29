「叫我哥哥...」 馬英九要家扶兒做功德助友邦

前總統馬英九（右）今出席彰化家扶二林《新台灣人小學堂》大小書虫相見歡活動，頒獎勉勵優秀的孩子與家扶兒一起體驗黑暗遊戲。（記者簡榮豐攝）

2018-09-29 13:10

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今日上午出席「新台灣人文教基金會」所舉辦「新台灣小學堂相見歡」活動，與家扶兒一起體驗黑暗遊戲，看到現場有許多小朋友，馬英九致詞時開玩笑要大家叫他「馬哥哥」，還呼籲大家要像行政院長賴清德所說「做功德」，認養友邦兒童。

馬英九說，在他念大學的時候，經常與同學到義光育幼院照顧小朋友，唯一感到不平的是，小朋友都叫女同學「阿姨」，叫男同學「哥哥」，「後來發現還蠻好的，年紀愈大就覺得愈好」，「現在看到小朋友叫爺爺，聽了就...」，「叫伯伯叔叔我才能接受，而且我不反對你叫我哥哥」。

由馬英九創設的「新台灣人文教基金會」在2011年加入認養偏鄉「小學堂」的行列，成立彰化家扶二林「新台灣人小學堂」，平常由淡江大學會計系同學擔任志工，透過視訊為家扶兒提供閱讀陪伴，今天舉辦「大小書虫相見歡」活動，開幕式邀請馬英九參加，並安排小朋友與馬英九一起玩「黑暗對話體驗遊戲」，體會視障朋友的生活感受。

馬英九表示，他在擔任總統時，就提出中華民國可以在世界上扮演和平締造者、國際人道援助提供者的角色，尤其現在台灣人均國民所得大約2萬5千元美金，日本、歐盟在我們這樣的所得情況時，從事國際公益活動經費就達GDP的0.67％，我們現在才佔GDP的0.15％，而且台灣邦交國本來就不多，這些友邦剛好有需要，從交往的角度來看，大家可以像賴清德所說「做功德」，幫助這些國家。