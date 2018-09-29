丁守中從故鄉北投出發 一區一造勢今起開跑

2018-09-29 12:18

〔記者簡惠茹／台北報導〕丁守中一區一造勢活動今天開跑，丁守中從故鄉北投出發，今天舉行「北投區後援會成立大會」，前總統馬英九、國民黨副主席等人都出席站台，丁守中表示，他連任北投立委20多年，但是對北投仍一直有未盡的遺憾。

丁守中北市12區黨部後援會從今天起陸續成立，今天成立大會上，馬英九稱讚丁守中做人誠懇、做事認真，很適合當市長，但是希望丁守中接下來攻勢要更為凌厲，與民眾互動更深入，政見要說得十分清楚，相信他一定有機會讓台北市變天，這些年看到台北市衰敗，建設沒完成，應該要撥亂反正，收拾河山。

郝龍斌表示，當初他當市長的時候，花博的預算就是因為有丁守中在立法院幫忙，才能順利推動；雖然丁守中還沒當市長，但是對市政相當嫻熟，例如低底盤公車就是丁守中在立法院所推動，要求用公務預算買公車不用繳關稅和貨物稅，才有低底盤公車服務弱勢，悠遊卡電子票證條例也是丁守中在立院推動。

丁守中拿起麥克風，談起自己從北投出發，在北投區連任立委20多年，北投的一草一木他都了然與心，雖然在立法院可以前瞻立法，也被評鑑為績優立委，立了福國利民的法案，可是他心中一直有很大的遺憾，北投一直處於台北邊陲，還有許多老舊巷弄公寓沒有更新，老人家上下樓梯困難。

丁守中也批評柯文哲，他說，大家不用對柯文哲再有期待，不但連自家門前的東門市場都還是陰暗老舊、發出的建照速度緩慢、大巨蛋擺爛、人口高齡化的情況下，慢性病床、安養中心都不足，甚至還不給重陽敬老金，這樣的市長當然不要支持，丁守中當市長馬上恢復重陽敬老金。

丁守中說，柯文哲荒廢士林北投科技園區多年，他會把把國際觀光環球影城引進北投，帶動地方繁榮發展，還會加強北投最大的觀光資產「溫泉」，發展溫泉休閒園區。