丁守中北投後援會成立 郝龍斌大罵柯P白賊市長

2018-09-29 12:02

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中一區一造勢活動今天開跑，今天到北投出席北投區後援會成立大會，台北市長柯文哲成眾人箭靶，前市長郝龍斌大罵柯文哲是白賊市長，不能讓柯當選。

丁守中一區一造勢活動今天開跑，北市12區黨部後援會從今天起陸續成立，丁守中從故鄉北投出發，今天在北投舉行「北投區後援會成立大會」，前總統馬英九、國民黨副主席郝龍斌等人都出席站台，丁守中表示，他從北投出發，連任北投立委20多年，但是對北投仍一直有未盡的遺憾。

馬英九說，這些年看到台北市衰敗，建設沒完成，應該要撥亂反正，收拾河山。

郝龍斌接著表示，丁守中說到做到，柯文哲只會動口騙票，柯文哲當初選市長的時候，一再強調4年2萬戶，8年5萬戶，但是現在柯文哲蓋的公宅是零戶，連預算都沒編，這種白賊市長不要讓他當選。

丁守中也批評柯文哲，他說，大家不用對柯文哲再有期待，不但連自家門前的東門市場都還是陰暗老舊、發出的建照速度緩慢、大巨蛋擺爛、人口高齡化的情況下，慢性病床、安養中心都不足，甚至還不給重陽敬老金，這樣的市長當然不要支持，丁守中當市長馬上恢復重陽敬老金。

丁守中說，柯文哲荒廢士林北投科技園區多年，他會把把國際觀光環球影城引進北投，帶動地方繁榮發展，還會加強北投最大的觀光資產「溫泉」，發展溫泉休閒園區。