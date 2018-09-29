10分鐘給10萬！ 婦聯會灑幣請學者對戰成絕響

行政院黨產會將於10月4日第三度召開婦聯會聽證會，婦聯會財產被凍結後，這次不再像上次一樣，以每人10萬元代價，重金邀請專家學者出席。（資料照）

2018-09-29 08:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會將於10月4日第三度召開婦聯會聽證會，據了解，婦聯會有別於上次以每人10萬元代價，重金邀請專家學者出席鏖戰黨產會，在今年2月385億元財產被凍結後，這次沒錢再灑幣，將改以主委雷倩主帥親征，及找來時空法專家出席。

黨產會委員表示，本次聽證會有二大爭點，第一、婦聯會財產是否為「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」第4條第4款之不當取得財產？第二、是否應命婦聯會移轉其不當取得財產為國有？

「婦聯會將以偉大過去迎戰黨產會！」據透露，10月4日聽證會上，婦聯會擬派副秘書長汲宇荷與資深常委秦舜英搭檔，以見證人方式敘述婦聯會過往貢獻，婦聯會邀請的專家學者有研究「星際時空法則」的成大法律系教授蔡志方一名。

委員指出，汲宇荷是婦聯會170箱帳冊及歷史檔案被運走的重要關係人，過去在辜嚴倬雲當主委時代是婦聯會僅次於辜嚴的高層，當初接受黨產會調查約談時防備心很強，直到被辜家切割後，才供出辜嚴指示搬走170箱資料。

委員也說，上次聽證婦聯會請來的學者陣容龐大，後來黨產會在帳冊發現，原來婦聯會給每人10萬元超高額出場費，只要在聽證會上講10分鐘，就有10萬元，幾乎是1分鐘1萬元天價，遠勝官方給專家學者的2千元車馬費。

委員提及，婦聯會這次沒向黨產會申請每人10萬元經費要邀請專家學者出席，新的主委雷倩不會這麼做，若有黨產會也不會同意。