三度站台要姚文智跑遍市場 蔡英文：不迷信網軍

總統蔡英文28日出席民進黨台北市長參選人姚文智中山大同後援會成立大會。（記者羅沛德攝）

2018-09-28 22:00

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智首場區域後援會，今晚由中山大同區打頭陣，總統蔡英文約晚間8點50分現身，這也是蔡英文第三度替姚文智站台，蔡英文回憶起她2010年參選新北市長選舉時，她跑遍100多個市場，跑市場才能感受到最基層的聲音，所以她也要姚文智跑遍全台北市市場，蔡英文說，選舉就是講政策、跑市場，「我們不迷信網軍、空軍，一步一腳印」，邁向逆轉勝。

蔡英文表示，1986年民進黨創黨，當時許多人承擔台灣人民追求民主自由的意志，衝破黨禁建黨，現在民進黨執政承擔台灣人解決問題的責任，堅守台灣民主價值，將繼續打拚，所以台北市這一局不要猶疑、不要懷疑，民進黨唯一支持就是姚文智。

蔡英文透露，6場後援會大會，行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊，民進黨重要黨公職幹部都會來支持，全黨用行動讓所有人知道民進黨挺姚文智，現在選情逐漸加溫，支持者愈來愈有信心，她也鼓勵姚文智全力以赴，打好選戰，相信台北。

蔡英文也不忘誇讚姚文智提出的政見，也分享自己參選新北市長的經驗，蔡說，當時她跑遍新北市100多個市場，這是基本功，市場熱情溫暖才是令人最感動，能看見最真誠的民眾，掌握都市脈動。