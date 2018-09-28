丁守中變陣打「空戰」 LINE直播回應網友提問

國民黨台北市長參選人丁守中（右）今晚開LINE直播回答網友提問。（記者簡惠茹攝）

2018-09-28 22:30

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中積極展開空戰，不但每個星期在臉書開直播「丁丁食堂」，今天又首度在LINE開直播回應網友提問，丁守中節目開頭就宣布，「愛台北生活館」後天下午3點開幕，歡迎大家來吃他親手做的雞蛋糕。

丁守中今晚9點在LINE開直播回應網友問題，丁守中團隊收集網友意見，整理出14個提問，由立委王育敏當主持人提出網友問題，提問五花八門，從愛台北生活館何時開幕，到丁守中喜歡費玉清嗎？丁守中都一一回答。

丁守中說，「愛台北生活館」位於東區忠孝東路4段的龍門大廈1樓，是郝龍斌擔任台北市長期間，由當時的文化局長劉維公所設計，雖然空間不大，但是因為許多年輕人進出，又是著名商圈，主打文創風格，將來也會在館內撥放未來願景影片。

丁守中在直播中宣布，愛台北生活館9月30日下午3點開幕，當天他會親自製作丁守中Q版頭像雞蛋糕，歡迎大家來品嘗。

丁守中直播前接受媒體訪問，丁守中說，現在盡可能接觸網路上各種管道，增加在年輕人面前的曝光率，除了愛台北生活館走文創風，將在國慶日成立的競選總部也會走年輕人的風格，吸引年輕人目光。