姚文智：柯P不可信賴 當首都市長會替台灣帶來危害

民進黨台北市長參選人姚文智出席中山大同後援會成立大會。（記者羅沛德攝）

2018-09-28 22:11

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北長參選人姚文智6場區域聯合後援會大會，今晚由中山大同區打頭陣，世大運幕後功臣、柯市府前秘書長蘇麗瓊隱身在群眾中，以行動支持姚文智，首場造勢晚會湧進千人，讓姚文智心情相當振奮，滔滔不絕發表演說，不忘提到自己的政見，也再次批評台台北長柯文哲執政沒政績，還諷刺柯文哲「這個人很敢」，認為柯P做事不可信賴，做為首都市長會替台灣帶來更大風險與危害。

中山大同區後援會選在孔廟、保安宮舉辦，姚文智說，今天是928教師節，也是民進黨創黨23年之日，大龍峒也是民進黨創黨所在，台北的民主聖地，民進黨創黨主席黃信介崛起的地方，相當有意義，在這場選舉出發，就要面對這場艱困的挑戰。

姚文智說，蔡英文總統這兩年南北奔波帶領民進黨，堅持民主自由信念，勇敢、堅持、有韌性團結民進黨，持續向前走，也用這樣精神支持姚文智，他呼籲選民一起面對這次挑戰，延續黃信介精神與堅持，民進黨創黨的挑戰就是不可能任務，這次選舉看來雖然困難，但關關難過關關過，從台北民主聖地的大同區出發，最後一定贏得勝利。

姚文智接著說，台北面臨屋齡老舊、人口老化，柯文哲卻在計較重陽敬老金，砍掉後推動老人共餐與敬老卡，成效非常差，所以，很多人說柯文哲白目，也有人說白賊或愛講幹話、很大尾，但他覺得「這個人（指柯）很敢！」

姚文智批評，柯文哲選前提出轉型正義、大巨蛋處理、公開透明改變政治文化，但完全沒有實現，年輕人居住與就業問題也一項都沒解決，所以「這個人很敢」。他還說，這個人不確定性、不可信賴，作為首都市長會替台灣帶來更大風險與危害，連央視也誇獎柯文哲。

姚文智最後呼籲選民要看清楚，相信台灣價值與信念，在剩下不到2個月時間，拿出所有力量，一票拉十票、百票，挑戰這項不可能的任務，光復民進黨20年在台北再次執政。