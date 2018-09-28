高嘉瑜這樣談花名冊 周玉蔻氣炸：你像不像民進黨人？

2018-09-28 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲捲入「花名冊」風波，民進黨市議員高嘉瑜在政論節目談及此事時表示，這樣的指控若沒有一刀斃命的證據，對黨是種傷害；不料資深媒體人周玉蔻聽聞怒嗆，這件事跟民進黨台北市長參選人姚文智沒有關係，高卻想把事情轉移到姚身上，是居心叵測，「你像不像民進黨人啊？」

高嘉瑜在今晚「新聞面對面」節目中談到花名冊事件時分析，民眾聽到這樣的事情，會覺得柯文哲好可憐，強化柯是弱勢、沒有人幫助、被欺負的印象，柯也想要形塑這樣的形象；因此選戰的最後兩個月，如果沒有一刀斃命的證據，這樣的手法「其實真的對我們是一個傷害」，大家會覺得藍綠兩黨就是這樣，垃圾不分藍綠。

周玉蔻聽聞質疑，「花名冊」是資深媒體人楊憲宏提出的質疑，有前副總統呂秀蓮的背書，「你為什麼要把那個傷害把往姚文智的身上來攬？」她認為，高嘉瑜很不友善，非常敵意地對待姚文智，已經失去公正立場，沒有去問楊、呂二人，就選擇相信柯文哲。

周玉蔻指出，這件事跟姚文智沒有關係，高嘉瑜卻要轉個彎把事情轉移到姚身上，這是居心叵測，順著柯文哲的胡扯、欺騙，倒打一耙姚文智，「你像不像民進黨人啊？你還掛著民進黨的招牌做候選人，笑死人了！」

高嘉瑜強調，自己沒有相信誰，只是客觀敘述民眾會怎麼解讀，現在只要有外界視為綠營的人攻擊柯文哲，都會被認為是民進黨在背後操作；周玉蔻聽聞嗤之以鼻，「你還客觀哩？笑死人！」