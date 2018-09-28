選恆春鎮長跑車城做公益？阿龍師教孩子作壽司慰勞教師

廚師鄭文龍到車城國小教學童製作壽司慰勞老師。（記者蔡宗憲攝）

2018-09-28 23:40

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮長選戰這次爆出五搶一局面，其中塑造「深喉嚨」爆料形象的廚師「阿龍師」鄭文龍，今天跑到隔壁車城鄉國小教學童製作壽司，由孩子們親手獻給老師們品嚐慶祝教師節，到沒選票地區做公益的行徑引發討論，但鄭文龍強調公益不該分選區或非選區，希望台灣民眾理性看待選舉，不必凡事都泛政治化思考。

用常見的製冰盒快速製作日式「軍艦卷」壽司，加上簡單的稻荷及卷壽司，車城國小學童在阿龍師指導下，很快完成簡易版的日式料理，由於適逢教師節，孩子們也貼心的把現作的美味餵食給老師們，場面相當溫馨。

廚藝精湛的阿龍師，這次參選引起不少恆春鎮民討論，幾次「深喉嚨」爆料更讓他知名度大增，但無厘頭跑到非選區的車城鄉去作公益，連車城居民都好奇詢問，直說「來這邊又沒選票，是不是頭殼壞去啦？」

鄭文龍表示，自己投入餐飲研究多年，在車城國小食農教育課程邀請下，雖然車城沒有選票，但他一直在各地進行義煮及教學，雖然其他候選人都忙著在選區拜訪拉票，但他希望原來就進行的公益持續，期盼台灣走出凡事都與選舉、政治有關的想法，別讓頻繁的選舉影響社會的運轉及進步。