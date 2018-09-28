韓國瑜喊「母語回家學」 高雄原民團體要他Minokay回家

高雄市原民團體教韓國瑜學阿美族族語「Minokay」，要他「回家」。（記者葛祐豪攝）

2018-09-28 21:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜主張「母語應該回家學」，高雄市議員俄鄧殷艾與原住民團體今天出面抗議，要韓國瑜Minokay（阿美族語，回家之意）！

議員張豐藤隨後也在臉書貼文說，俄鄧殷艾議員教韓國瑜學族語「Minokay（回家）」，我也教韓國瑜一句客家話：「轉去（回家）」。

俄鄧殷艾說，在學校學習母語，一直被認為是延續原住民母語的重要手段與方式，是現階段面對拯救瀕危的原住民族語情況中，所採行最有效的重點執行政策。

俄鄧殷艾說，韓國瑜的母語主張，無異剝奪了族語教師多年所爭取的教學權益，一旦母語教學退出校園，這群努力多年默默付出的族語教師將何去何從？參選人未多作功課，帶頭提出讓母語學習遠離學校的違法主張，令人感到不可思議。

俄鄧進一步說明，目前高雄市有16個族群設籍，原住民語言使用多元，其中更包括瀕危語卡那卡那富語、拉阿魯哇語及魯凱族下三社等，都非常需要學校教學，協助延續發展。

原住民團體呼籲，高雄市在族語推動上，已奠立了豐碩基礎，唯有在這基礎上持續推動，才能讓美麗的原住民語言存續使用。更提醒市民要擦亮眼睛，看清楚參選人政見，是否做足功課、了解市政？