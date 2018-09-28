路平專案突破600公里大關 中市里鄰長滿意度達77.6％

2018-09-28 23:05

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府推動路平專案，今年5月提前達成「4年500公里」目標，今（28）日再突破600公里。市府建設局長黃玉霖說，感謝路平施工團隊的努力，無論執行速度、平坦度或施工品質都追求全國第一，里鄰長滿意度高達77.6%。

黃玉霖說，台中市道路全長4233公里，市長林佳龍推動4年500公里路平專案時，外界原本不看好。但在團隊努力下，不但提前達成目標，甚至在4年內達到600公里，可說是「不可能的任務」。感謝施工團隊默默付出，也謝謝所有管線單位全力配合。

市府104年1月起執行路平專案，市區累計達173公里路平、山城178公里、海線91公里、屯區158公里，共完成1105條主要道路改善，路平總長達600公里，其中偏鄉道路約占71%；減少孔蓋計有1萬3643處，下地率達64.92%。104年10月起執行統一挖補工程，累計至今申挖件數1萬1313件，整合為8417件，減少2896件道路重複挖案。

黃玉霖指出，台中市路平成果屢獲中央肯定，內政部營建署每年針對各縣市辦理「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」，台中市在105、106年連續兩年榮獲直轄市道路平坦度第一名，綜合評分也從往年的甲等躍升為優等，也吸引其他縣市前來觀摩。

黃玉霖表示，市府已向中央爭取路平專案前瞻計畫，獲得內政部與交通部補助總經費25億3529.6萬元，預計改善路平長度約182公里、人本通行環境約19公里，已於今年度啟動；市府也加速推動循環經濟「轉爐石試辦計畫」，擴大統挖至原縣區的大里、太平、豐原及潭子區，全面提升大台中道路品質。