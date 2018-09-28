提升國防自主 立委劉世芳提建言

2018-09-28 20:50

〔記者葛祐豪／高雄報導〕第2屆高雄國際海事船舶暨國防工業展，目前正在高雄展覽館展出，立委劉世芳今天下午前往參觀，對國防自主提出建言，希望能提升台灣國防自主能量。

台灣的國防船艦產業，2017年產值約632億元，投入廠商約154家，從業人員2萬6千人。劉世芳表示，目前面臨課題是缺乏船艦關鍵設備與整合性系統核心技術，並須強化專業人才供給。

參展的造船業、中科院，均向國防部喊話，要落實國防自主，國內能做、能製造的，應優先採用；對此，劉世芳提出3點建言，首先是強化船艦的自主設計與推動產學合作模式，以培育更多的人才。

其次為建立國防船艦的製造供應鏈、推動關鍵裝備，及整合材料及核心技術。

劉世芳說，最後是爭取國際船艦市場，除了須建立夥伴關係，跟國外有能力的大廠合作，也期盼科技部、經濟部與國防部三方合作，從提供零組件到建立供應鏈，擴展台灣交流能量，以及取得國際認證。

劉世芳說，相信未來國防產業條例完成立法後，能整合供應鏈中眾多零組件廠商，成為台灣國防自主能量。透過高雄國際海事展繼續舉辦下去，邀請更多國內外廠商來台，增加台灣能見度及國防自主能力。

第2屆高雄國際海事船舶暨國防工業展，除了曝光國艦國造進度，以國防部和中科院組成的國防館，是本次最大規模展區，分為造艦回顧長廊及聯合制海作戰系統展區、模擬互動展區、軍民通用展區共3區。前兩天限定廠商參觀，明天及後天則開放一般民眾免費參觀。

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