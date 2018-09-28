外交部次長劉德立外派西班牙 駐祕魯代表接任次長

2018-09-28 19:12

〔記者彭琬馨／台北報導〕外交部再傳人事異動！原外傳將派任友邦瓜地馬拉的外交部次長劉德立，將接任駐西班牙代表，常務次長遺缺將由現任駐祕魯代表曹立傑接任。

另外，駐秘魯代表遺缺，由外交部禮賓處副處長李岳融接任。

曹立傑去年甫接任駐巴拿馬大使，馬上就面臨台巴斷交事件，之後則外放祕魯。當時曹立傑淚灑我巴國大使館降旗典禮的畫面，讓人印象深刻。曹立傑為西語專長，曾任駐哥斯大黎加大使館參事、駐聖克里斯多福及尼維斯大使、駐巴拿馬大使與拉丁美洲及加勒比海司司長等職務，在外交部西語系統資歷完整。