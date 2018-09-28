傅崐萁偽證案檢方上訴 國民黨：政治迫害

2018-09-28 18:59

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣前縣長傅崐萁涉及理想大地案中的偽證罪、逃漏稅等案一審雖獲判無罪，花蓮地檢署認為無罪理由不足而提起上訴，國民黨花蓮縣黨部傍晚發出新聞稿痛批：民進黨政府利用司法「政治迫害」莫此為甚！

國民黨花蓮縣黨部指出，距選前僅55天，對於傅崐萁被控涉及所謂「違反稅捐稽徵法」及「偽證」案，國民黨認為這是繼9月12日，距選前2個多月，民進黨政府利用司法所謂「炒股案」判決8個月確定後，再一次粗暴地利用司法工具打擊政治異己的事實，民進黨政府利用司法「政治迫害」莫此為甚。

國民黨花蓮縣黨部認為，翻開花蓮司法史，花蓮地檢署辦過許多政治人物或社會矚目的「大案」，對法院判決不服， 有哪個案子是如此相同、粗暴的召開記者會宣布？尤其，同樣是檢察一體的花蓮高分檢察署，成立以來，對二審判決不服的案子，更從未召開過記者會宣布，花蓮地檢署為何今日獨對傅崐萁先生？尤有甚者，又為何特別選在五合一選舉前夕一再「出手」？這種明打傅崐萁，暗打代表國民黨參選下屆花蓮縣長的徐榛蔚，讓有心人操作的惡質手段，司馬昭之心人人皆知，這不是「政治迫害」，什麼才是「政治迫害」？

黨部指出，今年8月24日一審判決傅崐萁無罪，地院記者會中也說明本案與傅崐萁無關，但在今日花蓮地檢記者會，檢方提供大量資料給媒體，內容中也對國民黨縣長候選人徐榛蔚多有指涉，在特定媒體運作下，短短數小時，縣黨部同仁下午已經在網路LINE群組與社群網站發現，這些資料已成為網軍做負面選戰材料。對於檢方的這個作法，我們也很擔憂，司法是否已經淪為綠營選戰工具的一環？

國民黨花蓮縣黨部最後呼籲，司法是社會公義的最後一道防線，司法單位千萬不要淪為政黨打手！而花蓮是台灣幸福的東大門，更不能淪為綠營「東廠們」的犧牲品，花蓮人要團結一心，共同守護花蓮的民主與善良。