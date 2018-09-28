挨批「大撒幣」 丁守中回嗆：時力連選里長的資格都沒有

2018-09-28 19:34

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長候選人丁守中日前承諾將來要為里長配備電動機車、手機和電腦，以及恢復三節獎金、讓里長出國考察等制度。時代力量痛批丁守中推的是「大灑幣」政策，根本是打著科技名義在騙選票。丁守中也回批抹黑，反嗆時代力量「連選里長的資格都沒有」。

丁守中昨（27）天出席國民黨舉行的台北市里長團結授旗大會時，當場宣布若當選，將讓里長配備機車、手機及電腦，以及恢復三節獎金、出國考察制度，還說里長像土地公一樣守護民眾，卻沒有薪水。他將推動的這些新制度，完全是為了公務上的需要，而手機、電腦等配備更是為了讓里長能跟市府網絡連結，加強溝通的管道。

對此，時代力量立委林昶佐今天在臉書發文說，今早五名台北市議員候選人開記者會時就提到此事，時力認為，丁守中根本把人民當作提款機，亂推「大撒幣」政策，居然還說是為了科技化，他更痛批，「食古不化的國民黨，還想打著科技騙選票，還是省省吧！」

丁守中對於時代力量的批評也憤怒回擊，他說，無論是機車、電腦還是手機這些公務配備，都會詳細列冊管理，並依法交接、折舊。時代力量的批評根本是扭曲抹黑，「難道他們不知道當議員後也有這些配備？」痛斥「時代力量那些人連選里長的資格都沒有」！