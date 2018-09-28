被500萬拆除費嚇跑？傳魏明仁昨夜潛逃香港

魏明仁26日拆除日升完五星旗後就未現身，外傳恐出境到香港。（記者陳冠備攝）

2018-09-28 17:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕真的嚇跑了！？「五星共產寺」進行拆除第3天，持有人魏明仁就不再露臉，近日有人外傳魏明仁支付不了500萬拆除費，昨（27日）夜已經潛逃到香港，拆除費恐全民買單！對此彰化縣政府表示，產權所有人其實是魏明仁姊姊魏素丹，拆除完畢後將祭出處分書給所有權人強制執行，不執行就管收。而今日也傳出魏明仁現身拆除現場，經證實只有平時座車出現，他並沒有在車上。

「五星共產寺」違建屬實，依法拆除，龐大的拆除費必須由產地所有權人負責，然而魏明仁未被限制出境，坊間傳出26日進行拆除隔日他就潛逃到香港，拆除費用恐討不回來。

彰化縣建設處長劉玉平說，估計拆除費用約500萬，依建築法第96條之1規定，由建築物所有權人負擔，真正所有權人是魏明仁姊姊魏素丹，縣府將開立代履行拆除費用行政處分書予魏素丹，如果魏素丹逾期（約2星期）不繳納，即可移送行政執行署強制執行。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛表示，魏明仁目前因日前妨礙公務罪移送，但已獲交保，去年有一傷害案件遭起訴，兩案件都在偵查，並未對其通緝與限制出境處分。田中分局分局長鄭穎聰說，上午員警則掌握一部魏明仁座車在工地附近徘迴，不過經確認，座車上的人並非魏明仁，烏龍一場。