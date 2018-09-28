不讓賴揆施政報告 國民黨團嗆：民進黨以前杯葛就不違法？

國民黨立法院黨團成員佔領主席台位，杯葛行政院長賴清德進入議場進行施政報告。（記者廖振輝攝）

2018-09-28 18:35

〔記者施曉光／台北報導〕立法院院會今天原本排定行政院長賴清德率全體閣員進行施政報告並備質詢，遭到國民黨團佔據主席台及發言台杯葛，議場空轉一整天，立法院長蘇嘉全下午對未能依法在9月底前完成閣揆施政報告表達遺憾，並稱恐違反立法院職權行使法，國民黨團則回應，杯葛絕對理直氣壯，完全站得住腳，反嗆民進黨過去在野時也曾有7、8次不讓國民黨政府的閣揆上台報告。

國民黨團總召江啟臣說，黨團提出「外部調查」、「專案報告」兩大訴求，期望透過第三方的公正調查與賴揆專案報告，讓「張天欽事件」真相水落石出，卻遭民進黨團斷然拒絕，還亂扣在野黨違反立法院職權行使法的帽子，顯見蔡政府對於傷害民主的醜聞不願檢討、不負責任且毫無悔意，國民黨當然不能讓賴揆抱著「過去就過去了」的心態上台，杯葛絕對理直氣壯，完全站得住腳。

他痛批民進黨面對在野黨的理性杯葛與訴求，採取的態度就是「不面對、不理會、不負責」，竟然還好意思號稱「完全執政、完全負責」、「史上最會溝通的政府」。

國民黨團書記長曾銘宗則說，符合程序的正義才是真正義，國民黨團提出的兩大訴求，就是提供朝野釐清真相的辦法，可以還給人民公道與正義，所謂的議事和諧也才有意義。

他批評民進黨團永遠只會選擇性解讀對自己有利的法律，國民黨不讓賴揆施政報告，就是非理性杯葛院會，違反立法院職權行使法，民進黨過去自己在野時不讓國民黨閣揆上台7、8次，審前瞻計畫與預算不答詢、不討論，直接跳過委員會，難道就沒有違法？

行政院長賴清德（左二）一早抵達議場，向守候在入口的民進黨立委致意。（記者廖振輝攝）

國民黨立法院黨團成員佔領主席台、發言台和閣揆座位，杯葛行政院長賴清德進入議場施政報告。（記者廖振輝攝）

國民黨立法院黨團成員佔領主席台位。（記者廖振輝攝）