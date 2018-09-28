新南向建功 榮總與多國簽合作備忘錄

2018-09-28 20:26

〔記者羅添斌／台北報導〕政府推動新南向政策，退輔會國際醫療服務經過兩年多的努力，已有具體成效。退輔會今天指出，退輔會3所榮民總醫院已與澳洲5國簽署29項合作備忘錄及1項合作意向書，台北榮總在本月初也已與越南首德醫院簽訂合作備忘錄。

退輔會指出，3所榮總目前已配合衛福部計畫，到越南、印尼及柬埔寨等國家義診，預期未來相關交流項目會更加擴大。

退輔會就醫保健處長葛光中今天指出，我國與東南亞及南太國家的國際醫合作都是雙向交流，由東南亞及南太國家醫療官員來台觀摩，相關醫護人員則是來台接受教育及訓練，我方則是派員到相關國家的醫療院所，了解其醫事器材現況及需要。

葛光中並表示，基於東南亞國家的需要，退輔會3所榮總也應要求，派出醫療小組到各該國家進行義診，這部分要先由當地台商配合地方政府的建議，到東南亞國家偏遠地區進行義診。

相關官員表示，為配合蔡英文總統提示推動的新南向政策，退輔會在前主委李翔宙任內就曾到到印尼等國訪問，除了訪視印尼榮光會之外，李翔宙還曾公開主持新南向政策明會，呼籲在印尼的榮僑響應政府推動的新南向政策。

官員指出，印尼榮光聯誼會會員多為當地事業有成的企業家，去年年底特地邀請時任主委的李翔宙到印尼主持說明會及考察，以彙整和評估赴印尼投資的可行方案。李翔宙在印尼受到印尼台商的熱烈歡迎和支持，與台商座談時，台商發言踴躍，氣氛熱烈，彼此也建立了後續相關準備與規劃的共識，對政府推動的新南向政策有很大助益。