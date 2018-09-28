怪手火力全開拆「五星寺」 地基震裂…強攻喊卡護古蹟

彰化大違建「五星共產寺」今天拆除正殿二樓。（記者陳冠備攝）

2018-09-28 17:56

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化大違建「五星共產寺」進入拆除第3天，怪手如荼趕工，預計昨（27）日就要把3樓以上違建物鏟平，卻傳出地基龜裂，形成斷層，影響後方百年古蹟「碧雲禪寺」安危，彰化縣政府建設處說，當地是階梯狀地形，重機具齊聚造成邊坡龜裂，已調整拆除方式，保護古蹟。

彰化二水碧雲禪寺違章擴建今天持續拆除，警方依然部屬相當人力管制，一早就有十多名中南部民眾專程開車到二水看「共產基地」拆除過程，不得其門而入，但對於政府硬起來給予肯定。

不過，怪手火力全開，五星寺樑柱也被震到軟腳，出現建物下陷狀況。拆除負責人楊錫卿說，為拆除3樓兩側廂房，7、8台怪手齊聚正殿2樓上方，而正殿2樓下方是中空大殿，重機具強震讓整個地板像彈簧床，怪手都快跳起來，也發現後方碧雲禪寺銜接違建物的路面出現龜裂，疑似下陷形成斷層面，預計兩邊廂房飛簷今天要一次打掉，只能先喊停。

建設處長劉玉平說，今天預計拆除三樓廂房與入口門廳，但因靠近邊坡，大型怪手一起拆除時，二樓樓板受不了才出現龜裂；另外，碧雲禪寺地貌是階梯狀地形，違建物也是依地形而建，拆除不致發生斷層，不太可能會影響碧雲禪寺結構，但會調整拆除方式，先撤離數部大怪手，改由後方往前推進，仍預計下週二如期拆除。

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怪手拆除多日，五星寺樑柱也軟腳，樓板出現龜裂。（記者陳冠備攝）

百年古剎碧雲禪寺與違建物銜接面出現龜裂。（記者陳冠備攝）

為維護古蹟碧雲禪寺，拆除不以強攻，改由後拆除，減少震動。（記者陳冠備攝）

原訂今天拆除兩側廂房飛簷處與正廳入口，不過兩處都位在邊坡，拆除時一度出現地板龜裂情況。（記者陳冠備攝）