金牌、海洋熊讚爭議 北市議會大砍熊讚行銷費400萬

2018-09-28 17:55

〔記者蔡亞樺／台北報導〕為行銷台北市吉祥物「熊讚」，北市觀光傳播局明年編列900萬元擴大行銷，台北市議會教育委員會今日審查該筆預算，藍綠北市議員不滿觀傳局該筆行銷費用全用於海洋熊讚，卻不在乎金牌熊讚，認為不用這麼多預算，觀傳局長陳思宇一度表達預算不要刪除太多，惹來議員不滿直說不要得寸進尺，教委會最後幾經討論之後，大砍400萬元，准列500萬行銷費用。

教委會今日下午持續審查觀傳局擱置預算，其中一筆為辦理城市吉祥物行銷費900萬元，有不少議員指出，這筆預算其中500萬元用於熊讚的品牌授權與社群經營，最重要的操偶師費用比去年卻沒有增加，很奇怪。

民進黨市議員許淑華說，日本吉祥物熊本熊在國內都不須授權，因為日本覺得是個光榮，北市府卻斤斤計較，還要授權。

國民黨市議員戴錫欽認為，熊讚已有高知名度，照理說不用編列預算費用，反倒是還要有歲入，甚至以後有盈餘進入市庫，他問目前熊讚授權的收入狀況？觀傳局官員說，目前熊讚授權金收入17萬，陸續還在增加中。

陳思宇也說，目前熊讚成立不久且剛開始授權，因此社群經營要繼續，但明年這部分預算會減少。許淑華表示，既然如此明年不用編列行銷費用，全部不要，做到自負盈虧，這筆預算就通過，陳思宇趕緊解釋，目前不清楚成效，但明年行銷費用會減少。

民進黨市議員李慶鋒則說，教委會日前才通過要求市府重視金牌熊讚的提案，市府現在行銷主力都在海洋熊讚，這筆預算行銷顯然集中在海洋熊讚，陳思宇說，不只著重海洋熊讚，兩隻熊都有呈現，此時許淑華痛罵，現在臉書都只有海洋熊讚，根本沒看到金牌，酸觀傳局審預算前，連假動作都不會做，根本沒行銷金牌熊讚。

國民黨市議員厲耿桂芳提到，熊讚紀念品有收入，應該把預算增加在製作紀念品項目，提議刪除到600萬元，其他議員則建議刪至500萬元，最後教委會決議該筆預算准列500萬元，對該筆預算仍有存疑的許淑華、李慶鋒則保留議會二讀大會的發言權。