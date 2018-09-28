假新聞衝擊政府與社會 丁允恭這樣說…

2018-09-28 17:45

〔記者李欣芳／台北報導〕網路時代來臨，假新聞透過網路傳播，嚴重影響蔡政府的施政，政府推動年金改革、香蕉與鳳梨等農產品價崩任意傾倒、緊急災變的3大類假新聞，最讓政府感到困擾，行政院副發言人丁允恭昨表示，今年迄今包括這3大類在內等假新聞，不僅影響政府的施政，更衝擊社會的信心、引發恐慌，政府未來仍將對不實訊息在第一時間提出澄清。

由於當前假新聞在網路到處流竄，政院未來勢必加大對爭議訊息的澄清力道。尤其是攸關災變與疫情的假新聞，更讓政府相當在意。

丁允恭舉例說，台中市日前就有人在網路貼文指「有里民因登革熱死亡」引發恐慌，雖然中市日前有登革熱疫情，但全國尚未有死亡個案；另外，8月份網路流傳一段賓客在淹水區用餐的影片，貼文的民眾指地點在彰化員林，當時員林下大雨淹水，不少人誤以為真，但影片的地點並不在台灣，這兩例假新聞後來都被警方送辦。

他表示，若是針對天災散布假新聞，不僅會影響救災進度，甚至會危及民眾的生命安全。

蔡政府過去2年推動軍公教年金改革，年改的謠言更是特別多，總統府年金改革委員會官網與行政院網站的「即時新聞澄清專區」就有不少年改謠言的澄清，包括「軍公教退休金一律砍到每月32160元」、「政府以退休金為質威脅人民出國要申報，否則停發公教退休金」、「政務官、立委自肥，領退職金還爽領18優存利息」等，尤其在年改後期，年改會發布的新聞稿絕大多數比例在駁斥假新聞與網路謠言。

丁允恭說，這些年改假新聞不僅引發民眾對政府的不信任，形成推動年改的阻礙，並造成社會紛擾，甚至引發社會的對立與仇恨。

今年6月香蕉、鳳梨因盛產導致價格下滑，網路上卻流傳不實圖片，包括鳳梨傾倒在水面上，以及卡車傾倒青蕉，不實謠言恐讓市場行情雪上加霜，為打擊假新聞，當時農委會副主委陳吉仲更鄭重出面駁斥謠言。

丁允恭表示，這些假照片與不實訊息透過網路散發的推波助瀾，更加衝擊農民的生計。