國民黨霸佔主席台 立院開議一週持續空轉

民進黨立法院黨團幹事長李俊俋（右）、書記長鄭運鵬（左）28日舉行「現代義和團，請別再作亂」記者會，指稱杯葛議事的國民黨立法院黨團疑攜帶玩具水槍進入議場，呼籲藍營立委停止杯葛。（記者廖振輝攝）

2018-09-28 17:02

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院院會今原定由行政院長賴清德進行施政報告並備質詢，不料國民黨一早就佔據主席台及發言台、杯葛議事，讓院會持續空轉。下午院長蘇嘉全雖召集朝野協商，民進黨、親民黨與時力都到現場，獨缺國民黨團代表，協商無法順利進行，蘇嘉全對此在協商中直言，「感到非常遺憾」。

民進黨團下午則召開記者會，砲轟國民黨佔領主席台、不讓賴清德上台報告，提出的訴求卻又反覆無常、一變再變。幹事長李俊俋說，國民黨今天針對促轉會提出的三大訴求，「跟上禮拜完全不同」；李俊俋說，國民黨要求行政院成立調查小組，以第三方角色針對促轉會進行調查報告，但此作法有違憲疑慮，也與上週國民黨要求廢除促轉會的提議不同。

書記長鄭運鵬在記者會中出示一照片，直指國民黨除了準備麥克風外，還帶了「類似水槍」的東西到議場，「顯然是想在議事上進行衝突、製造畫面」，而不是想認真質詢行政院長賴清德；鄭運鵬說，「如果有心開會，為什麼要準備水槍？」立委真正的武器應該是拿出真本事，在議事殿堂上以質詢讓行政部門難以招架，才是正常的民主政治運作方式，呼籲國民黨應提出合理訴求，讓議事有機會順利進行。