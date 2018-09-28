總部相距不到百米 謝立功稱就近監督 林右昌盼優質競爭

林右昌總部在義一路87號，與謝立功競選總部相距不到100公尺。（記者俞肇福攝）

2018-09-28 16:24

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市長參選人謝立功競選總部本週日（30）日成立，民進黨基隆市長參選人林右昌總部10月14日成立，相距不到百米。對此，謝立功說；「很好啊！給林右昌壓力，他以後會天天逼問林，說好的政見為何都不兌現」？林右昌反擊說，指謝立功不用功，他提出的政見，大多數都已執行推動或完成，這是市民有目共睹的事實，建議謝用功一點。

林右昌、謝立功競選總部都設在義一路上，謝立功總部地址在義一路132號，林右昌總部在義一路87號，相距不到百米，十分相近。媒體上午問謝立功是否會感到壓力，謝立功說，不會啊，這樣會更熱鬧，是林右昌看到他壓力會很大，他會每天問林右昌，說好的政見為何都不兌現？

林右昌對此回應媒體詢問，林右昌說，他的競選總部沒有特別考量，剛好有人介紹就租在那裡，與謝立功的總部相近，他不會有什麼壓力，民主之爭，議會每天都在監督，他期待一場高品質、高水準的競爭。

對於謝立功說要每天問政見為何沒兌現，林右昌強力反擊，指謝太不用功，他提出的政見，大多數都已執行推動或完成，這是市民有目共睹的事實，建議謝用功一點。林右昌還說，想用選舉口水、粗暴的方式來刺激選情、炒作，沒有這個必要。

  • 國民黨基隆市長參選人謝立功競選總部與民進黨基隆市長參選人林右昌競選總部，相距不到百米；謝立功說他會給林右昌壓力，林右昌也不甘示弱反擊。（記者俞肇福攝）

    國民黨基隆市長參選人謝立功競選總部與民進黨基隆市長參選人林右昌競選總部，相距不到百米；謝立功說他會給林右昌壓力，林右昌也不甘示弱反擊。（記者俞肇福攝）

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