總部相距不到百米 謝立功稱就近監督 林右昌盼優質競爭

林右昌總部在義一路87號，與謝立功競選總部相距不到100公尺。（記者俞肇福攝）

2018-09-28 16:24

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市長參選人謝立功競選總部本週日（30）日成立，民進黨基隆市長參選人林右昌總部10月14日成立，相距不到百米。對此，謝立功說；「很好啊！給林右昌壓力，他以後會天天逼問林，說好的政見為何都不兌現」？林右昌反擊說，指謝立功不用功，他提出的政見，大多數都已執行推動或完成，這是市民有目共睹的事實，建議謝用功一點。

林右昌、謝立功競選總部都設在義一路上，謝立功總部地址在義一路132號，林右昌總部在義一路87號，相距不到百米，十分相近。媒體上午問謝立功是否會感到壓力，謝立功說，不會啊，這樣會更熱鬧，是林右昌看到他壓力會很大，他會每天問林右昌，說好的政見為何都不兌現？

林右昌對此回應媒體詢問，林右昌說，他的競選總部沒有特別考量，剛好有人介紹就租在那裡，與謝立功的總部相近，他不會有什麼壓力，民主之爭，議會每天都在監督，他期待一場高品質、高水準的競爭。

對於謝立功說要每天問政見為何沒兌現，林右昌強力反擊，指謝太不用功，他提出的政見，大多數都已執行推動或完成，這是市民有目共睹的事實，建議謝用功一點。林右昌還說，想用選舉口水、粗暴的方式來刺激選情、炒作，沒有這個必要。