韓國瑜狂拋政見被當笑話？ 名嘴爆他曾涉「人頭頂罪案」

2018-09-28 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜近期的民調顯示，似乎有拉近和民進黨高雄市長參選人陳其邁的差距；民進黨立委趙天麟、北市議員梁文傑與資深媒體人王瑞德則在節目討論韓國瑜民調有所提升的原因，其中王還爆料過去韓國瑜曾發生的一樁「人頭頂罪案」。

趙天麟、梁文傑與王瑞德27日在三立《鄭．知道了》節目中分析韓國瑜聲勢提升的原因。趙天麟首先指出，韓國瑜接連拋出蓋賭場、挖石油、發行股票等政策，以及近日被高雄醫界罵到臭頭的觀光醫療政策，雖然每項都很「吸睛」，但實際上根本沒有人認真關心，民眾都把這些當作茶餘飯後的笑話來看，尤其蓋賭場的議題更讓高雄市民反對。

梁文傑則認為，韓國瑜的「娛樂性」很高，所以聲勢才會提升，直言目前政壇誰講的話有梗有趣，就越會獲得支持，而無黨籍台南市長參選人「虧雞福來爹」林義豐在《聯合報》民調贏過國民黨參選人高思博，就是最好的例子，「大家認為韓國瑜講話很好笑，民眾好感當然會增加」。

他分析，韓國瑜一開始一直拋政見出來，因為他自認選上機率渺茫，所以就算政見被當笑話看也持續下去，但現在看見民調接近陳其邁，卻反而講話變保守，還出現修正過去說法的行為。

王瑞德則驚爆韓國瑜過去擔任立委時曾發生的一樁「人頭頂罪案」，他指出，過去曾有人在一場黑道喪禮上被開槍，時任立委韓國瑜則「受人委託」帶一名假槍手到北市大同分局投案，這個行為讓當時副分局長受到嚴重處罰，甚至連承辦該案警察也全都停職接受調查，還吃上官司，沒想到韓國瑜僅致歉說「不好意思，我也是受人所託」。