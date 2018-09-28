社會住宅課不課稅？ 朱立倫答詢爆氣

新北市長朱立倫說明社會住宅要課稅時，一度激動地反問議員說「哪一黨堅持要課稅？」主席陳文治說明，議會沒有做要課稅的決議。（記者何玉華攝）

2018-09-28 16:06

〔記者何玉華／新北報導〕有別於其他5都對社會住宅免稅，「新北市興辦社會住宅及公益出租人出租房屋優惠地價稅房屋稅自治條例」草案則是減半徵稅，引起中央與地方的爭議，新北市長朱立倫今（28）天在市議會回答無黨籍議員陳世榮的質詢時，一度爆氣反問議員「哪一黨堅持要課稅？現在又要來罵我們課稅？」但也強調，未來議會如果決定不徵稅，會尊重決議。

陳世榮與民進黨議員沈發惠、羅文崇、李倩萍、李余典聯合總質詢；沈發惠率先以國民黨新北市長參選人侯友宜家人的房子，1棟建築申請99個門牌避稅，質疑有違租稅正義、居住正義。

朱立倫強調，這不是個案，以新北市來說，目前新北市免徵房屋稅的有21萬6000多戶，其中有841棟是單一建築分戶避稅，尤其是在捷運站附近，都符合法規，「我們也沒辦法」。

陳世榮接著提到，對這種避稅的沒有辦法，卻要對社會住宅課稅，目前只有台北市、新北市尚未完成條例，但6都中，只有新北市要對社會宅課稅。

朱立倫罕見激動反問「哪一黨堅持要課稅？」指是當初議會堅持不能圖利過去興建社會住宅的建商，決議要課稅，「現在又要來罵我們要課稅？」主持會議的副議長陳文治聞言向朱立倫表示，「議會沒有做這樣的決議」，陳文治說，當時是有議員認為減免或優惠的稅負，應該直接回饋給弱勢的居住戶，才將草案退回。

朱立倫接著表示，草案已經送到議會，未來如果決定不徵稅，尊重議會的決議。