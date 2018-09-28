高思博控收錢喬事又一家公司 黃偉哲陣營批炒冷飯

2018-09-28 15:59

〔記者萬于甄／台南報導〕國民黨台南市黨部今早邀集市長參選人高思博及各區市議員參選人，在永康三皇三家召開「反賄選、反黑金、清白參選」記者會，提出民進黨立委黃偉哲收受灰錢、黑錢的新事證，要求黃向市民說清楚講明白。黃偉哲陣營則回應，高再次針對幾個已經被澄清的案子冷飯熱炒，負面攻擊只會遭到市民唾棄。

高思博今天與台南市黨部主委謝龍介及各市議員提名人共同簽署「反賄選、反黑金十點聲明」，並高呼口號「台南不要違法收錢喬事的立委變市長」，謝龍介更強調，國民黨會以最高道德標準約束黨員，若一旦查出違反者，「黨部一律撤銷提名，撤銷輔選」，展現決心。

高思博陣營發言人毛嘉慶指出，團隊近期查出新事證，「宇成工程顧問公司」負責人曾智銘、劉士煒，就是黃偉哲辦公室主任曾碧珠的弟弟與兒子，大創案的白手套案除外界熟知的元侑公司，如今又多一家宇成，而「工程顧問公司」經營項目竟有化妝品，且又和工研院授權面膜技術不謀而合，不免讓人質疑。

毛嘉慶表示，黃偉哲2016年立委選戰前夕就以「文宣廣告費」名義，從其政治獻金帳戶轉匯200多萬進元侑公司帳戶，這些金錢流向黃偉哲至今仍未說明清楚，現又多一家宇成，更讓元侑和宇成彷彿是假交易門神。

對此，黃偉哲陣營發言人蔡旺詮認為，特地開了記者會，再次針對幾個已經被澄清的案子冷飯熱炒，但卻拿不出新事證，這樣的記者會是在浪費社會資源，高思博民調已落「老三」，顯示負面攻擊只會遭到市民唾棄。

蔡旺詮指出，高思博離開台南這麼長時間，一回到這片土地卻開始動員台北抹黑部隊，過去半年來鋪天蓋地的造謠，可從民調數字看來，這些動作都是提油救火，無助於高思博低迷的選情，呼籲高思博停止政治鬥爭，提出具體政策供市民參考，別讓選舉氣氛烏煙瘴氣。