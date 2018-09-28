澎湖長照普及率全國第一 總統參訪取經

蔡英文總統誓言當長照舵手，因應台灣邁入高齡化社會。（記者劉禹慶攝）

2018-09-28 15:46

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕因應台灣邁入高齡化社會，總統蔡英文今日探視澎湖四季常照安養中心，了解長照推動率全國第一澎湖社福機構運作情形，並與安養中心資深長者遊戲互動，展現親民作風，隨後則轉往白坑玉聖殿，與綠營選將會合拉抬選情。

昨晚蔡英文總統抵澎參加世界最美麗海灣組織年會開幕晚會，今日安排前往四季常照安養中心關懷行程，由澎湖縣長陳光復陪同，衛生局長陳淑娟進行簡報，澎湖縣長照普及率為37.3％，高居全國第一，蔡英文總統除聽取簡報外，也參觀房間，並與安養長者遊戲互動，更張貼方向舵於長照看板，象徵掌舵全台長照政策。

隨後蔡則轉往湖西鄉白坑玉聖殿，民進黨戰將群聚，由立委楊曜領軍，率同縣議員陳慧玲、黃春燕、呂黃春金、蔡清續、馬公市代表蘇育德及馬公市長參選人黃健忠、湖西鄉長參選人洪添英等人，與身兼民進黨主席的蔡英文總統會合，頗有母雞帶小雞的意味，打出民進黨團結勝選的氣勢。

蔡英文總統表示，澎湖舉辦世界最美麗海灣組織年會與世界接軌，縣長陳光復與執政團隊功不可沒，同時在立委楊曜及陳光復的建議下，中央政府積極協助清除海底覆網及海洋廢棄物等問題，讓澎湖的海洋更為美麗，同時政府已著手進行長照中心的布建，宣示未來全國將廣設300多個長照中心，因應台灣高齡化社會的到來。